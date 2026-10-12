Vaccino influenza, calendario delle Regioni: date e chi deve farlo

In alcuni casi il calendario è più articolato. È ad esempio il caso della Toscana, che il 7 ottobre ha cominciato con gli anziani ospiti delle Rsa. Da mercoledì 14 si procede anche con i bambini (tra i sei mesi e i sei anni) e gli over 60, mentre tutti gli altri potranno vaccinarsi a partire dall’11 novembre. Simile il programma della Liguria, dove le prime vaccinazioni sono iniziate il 28 settembre (per i bambini dai due anni di età), per poi estendersi agli over 65, a tutte le persone considerate a rischio e ai bambini dai 6 mesi. Le immunizzazioni generali devono invece ancora partire: la data fissata è quella del 15 novembre.

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