Sette cose da sapere per bilanciare il ferro nell’alimentazione

In condizioni fisiologiche, il nostro corpo ha bisogno di circa 7-10 mg di ferro al giorno, ma la quantità può variare in base all’età o al sesso. L’alimentazione consente di mantenere il giusto equilibrio tra perdite quotidiane e fisiologiche di ferro (si pensi, ad esempio, alla sudorazione) e la sua introduzione attraverso il cibo. Anche se le fonti animali di ferro sono generalmente più facilmente assorbibili, anche chi segue una dieta a base vegetale può soddisfare il proprio fabbisogno di ferro con un’alimentazione equilibrata e consapevole. Per chi segue una dieta vegetariana o vegana, è quindi importante conoscere quali sono le migliori fonti vegetali di ferro.

Gli elementi da prediligere, in questo caso, sono: i legumi (lenticchie cotte, fagioli e ceci), che sono tra gli alimenti vegetali più ricchi di ferro, seguiti da cereali integrali e pseudocereali. Si consiglia poi di prediligere verdure a foglia verde scuro e frutta secca e semi (anacardi, mandorle, semi di zucca e di sesamo sono un’ottima scelta per uno spuntino sano e ricco di ferro). Una valida alleata è anche la frutta disidratata. E alcune alghe, come ad esempio la spirulina, sono estremamente ricche di ferro e altri micronutrienti, ma vanno consumate in modo moderato. Infine, i prodotti fortificati, sono un’altra opzione valida per assumere ferro se si segue una dieta vegetariana: molti alimenti vegetali, come cereali per la colazione o bevande vegetali (soia, avena), sono spesso arricchiti con ferro e vitamine del gruppo B.

