Glioblastoma, cos'è il raro tumore che ha colpito Sophie Kinsella

"Il glioblastoma - hanno riferito gli esperti dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - colpisce più gli uomini (54%) che le donne, in particolare tra i 50 e i 65 anni, ma non risparmia i giovani (7% dei casi). L’età di insorgenza media del glioblastoma è intorno ai 65 anni con una incidenza a questa età di circa 10-12 casi per 100 mila abitanti all’anno". La sopravvivenza mediana, è stato spiegato, "è di circa 15 mesi con un tasso di sopravvivenza di circa il 5% a 5 anni dalla diagnosi dopo trattamento con radioterapia e chemioterapia con temozolomide". Trattandosi di un tumore raro, inoltre, "non esiste diagnosi precoce, impossibile dunque prevederne l'insorgenza e rappresenta la terza causa di morte per cancro tra i maschi".