Ospedali in Italia, i migliori sono in Lombardia e Veneto: dati Agenas

L'assistenza ospedaliera mostra "progressi significativi su più fronti", anche se "non mancano tuttavia alcune criticità e permane un significativo divario Nord-Sud". Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto alla presentazione al ministero del Programma nazionale esiti (Pne) 2025 dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Le analisi, ha sottolineato Schillaci, mostrano innanzitutto come la "concentrazione della casistica complessa in centri che garantiscono alti volumi di attività - correlati a maggiore efficacia - ha registrato miglioramenti notevoli: la chirurgia della mammella è passata in quasi 10 anni dal 72% nel 2015 al 90% nel 2024, così come il tumore del polmone (da 69% a 83%) e della prostata (da 63% a 82%)". I dati indicano inoltre che in questi anni "sono state garantite una maggiore qualità e sicurezza delle cure per quanto riguarda l'area oncologica, e ciò grazie alla capacità propulsiva del DM 70 sugli standard dell'assistenza ospedaliera che ha portato alla concentrazione degli interventi a maggiore complessità in strutture qualificate e, quindi, nelle mani di operatori più esperti". Secondo Schillaci, "non mancano tuttavia alcune criticità. Permane un significativo divario Nord-Sud: penso alla concentrazione di interventi oncologici complessi che al Sud fatica ancora a raggiungere gli standard previsti, specialmente per il tumore del pancreas (solo 28% in centri ad alto volume) e il tumore del retto. Anche la tempestività di accesso alle procedure salvavita varia considerevolmente tra il Nord e il Sud, come pure - ha concluso - l'appropriatezza clinica in ambito materno-infantile, con particolare riferimento ai parti cesarei".