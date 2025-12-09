Cena, d’inverno anticipare l’orario fa bene alla salute: ecco perché

Mauro Minelli, immunologo clinico e docente di Nutrizione umana all’Università Lum, consiglia di anticipare l’orario della cena e spiega perché questa scelta può portare benefici alla salute. “È una scelta che incide direttamente sulla nostra salute intestinale e sul nostro benessere generale. In particolare nei mesi invernali, quando le giornate si accorciano e l'organismo è naturalmente predisposto al riposo, l'orologio interno (il ritmo circadiano) amplifica il suo messaggio: è ora di rallentare. La letteratura scientifica sostiene che consumare lo stesso pasto 'tardi' (ad esempio alle 22) rispetto a 'presto' (alle 18) porta a una glicemia post-pasto più alta e a una minore capacità di bruciare grassi”.

Per approfondire: Cibi ultraprocessati, potrebbero danneggiare i principali organi. Lo studio