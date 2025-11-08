Salute e longevità, gli alimenti autunnali che aiutano il nostro corpo

A questo proposito, il vademecum vuole ribadire la ricchezza dei sapori di stagione, segnalando quelli che sono i veri alleati della salute cardiovascolare. Tra questi gli esperti segnalano alimenti come il melograno e l'uva nera, funzionali nell’ambito della prevenzione proprio grazie al loro elevato contenuto di polifenoli e resveratrolo, tutti elementi essenziali per proteggere le arterie e contrastare l'infiammazione e l'invecchiamento cellulare. Per rafforzare la salute di cuore e cervello, è bene sfruttare il consumo quotidiano di noci, fonte importante di Omega-3 vegetali. Ottime, in quest’ottica, sono anche verdure come zucca, cavolo nero, broccoli e verza.

1601796636 - ©Getty