Influenza K: sintomi, diffusione e cosa aspettarsi dal vaccino

Rezza ha inoltre sottolineato che, poiché A/H3N2 ha circolato poco nelle stagioni precedenti, una parte importante della popolazione può avere oggi una protezione più bassa. "Fare previsioni è impossibile. Dobbiamo però mettere in conto che, dal momento che H3N2 negli anni scorsi è circolato poco, una larga parte della popolazione - soprattutto i bambini - è suscettibile all'infezione. Questo potrebbe far crescere i contagi e far aumentare la pressione sugli ospedali, che è fondamentale evitare”, ha riferito l’esperto, invitando però a non creare allarmismi: “Quella che stiamo vedendo finora è una stagione influenzale normale. Naturalmente, ciò non vuol dire che rimarrà così. Il nuovo ceppo non è un nuovo virus: è una normale mutazione come quelle che avvengono ogni anno nei virus influenzali stagionali e non significa che il virus sia più aggressivo o abbia sintomi diversi”.