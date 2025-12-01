Donne e ferro, buone abitudini per sostenere l’energia

Dal ciclo mestruale a un’eventuale gravidanza, fino alla menopausa: sono molti i cambiamenti che affronta il corpo di una donna. In tutti questi momenti il giusto apporto di ferro è fondamentale perché contribuisce al normale metabolismo energetico, alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina e al normale trasporto di ossigeno nell’organismo. Non meno importante è l’acido folico che contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario e alla riduzione di stanchezza e affaticamento ascolta articolo

Nel corso della vita il corpo delle donne affronta moltissime fasi e altrettanti cambiamenti: dal ciclo mestruale a un’eventuale gravidanza, fino alla menopausa. In tutti questi momenti il giusto apporto di ferro è fondamentale in quanto contribuisce al normale metabolismo energetico, poiché si tratta di un macroelemento essenziale per l’organismo che interviene in numerosi processi metabolici, e contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina e al normale trasporto di ossigeno nell’organismo. Non meno importante è la vitamina B9, che può essere assunta nella sua forma naturale (folati) oppure in quella sintetica (acido folico) e partecipa a diversi processi, tra cui: contribuisce alla normale emopoiesi, alla normale funzione psicologica, alla crescita dei tessuti materni durante la gravidanza e al normale metabolismo dell’omocisteina. Nonostante sia noto il suo ruolo soprattutto durante la gravidanza, anche nelle altre fasi della vita svolge diverse funzioni: contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario e alla riduzione di stanchezza e affaticamento.

Ciclo mestruale e carenza di ferro Soprattutto in estate, il periodo del ciclo può essere particolarmente debilitante per le donne. Oltre al caldo, infatti, ci si trova ad affrontare i disagi legati al flusso, specialmente le donne soggette a un ciclo mestruale particolarmente abbondante. Il risultato è un’elevata perdita di ferro. In questi casi, è importante prestare attenzione alla dieta, privilegiando alimenti ricchi di questo minerale (principalmente di origine animale come fegato, carne e pesce, ma anche vegetale come frutta secca e legumi) e cibi che ne favoriscono l’assorbimento, ad esempio quelli ricchi di vitamina C. In caso di periodi di aumentato fabbisogno, è possibile integrare il ferro attraverso l’assunzione di un integratore alimentare.

Il ferro in gravidanza Anche la gravidanza è per le donne uno dei momenti in cui si rende particolarmente necessario prestare attenzione alla quantità di ferro presente nell’organismo – oltre a quella dell’acido folico. Durante la gestazione il suo fabbisogno aumenta progressivamente, per sostenere lo sviluppo del bambino. Un’alimentazione bilanciata e una maggiore cura nella scelta degli alimenti si rivelano quindi importanti per sostenere l’energia della donna e lo sviluppo del bambino. Anche in questo caso, accanto all’apporto di ferro attraverso alimenti specifici (come fegato, carne, molluschi, crostacei, pesce, diversi vegetali, legumi, cereali e frutta secca) e cibi che ne favoriscono l’assorbimento - ad esempio quelli ricchi di vitamina C - è possibile ricorrere alla supplementazione con integratori.

L’acido folico come alleato del ferro anche in menopausa Insieme al ferro, anche l’acido folico interviene nel processo di divisione delle cellule e contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. In particolare, nel periodo della menopausa, che segna la fine dell’età fertile nella popolazione di sesso femminile, all’interruzione del ciclo mestruale si accompagnano anche altri cambiamenti di tipo ormonale e metabolico. Gli organi sessuali cessano di produrre estrogeni e possono variare i livelli di omocisteina nel sangue: l’abbassamento di estrogeni può essere associato all’aumento di questo amminoacido nel sangue. La vitamina B9 - insieme alla B12 - contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina. Livelli alti di omocisteina sono stati collegati infatti a un aumentato rischio cardiovascolare, a cui porre particolare attenzione con l’arrivo della menopausa. Con l’avanzare dell’età, diventa ancora più importante mantenere un’alimentazione equilibrata per garantire un corretto apporto di nutrienti essenziali come vitamine e minerali. Per mantenere un adeguato apporto di acido folico sarà quindi necessario curare la propria alimentazione e prevedere nella dieta quei cibi che contengono folati, come legumi (ceci, piselli, lenticchie, fagioli), agrumi (arance, mandarini, limoni), frutta secca (mandorle, noci, anacardi), semi (di lino, di chia, di canapa) e verdure a foglia verde, come spinaci (dalle cui foglie - “folium” - i folati prendono il nome), broccoli e rucola. Inoltre, è importante mantenere uno stile di vita attivo per promuovere il corretto assorbimento di tutti i nutrienti e la salute generale dell’organismo. In specifici casi di aumentato fabbisogno e/o dieta povera di acido folico, è possibile integrare la dieta anche attraverso integratori alimentari che lo contengono. Approfondimento Ferro e sport: perché può essere importante l’integrazione?

