Ferro e sport: perché può essere importante l’integrazione?

Chi pratica sport ad alta intensità può avere un maggiore fabbisogno di ferro e acido folico. In casi di aumentato fabbisogno, il medico può suggerire l’uso di integratori. Ma come vanno assunti? ascolta articolo

Qual è il normale fabbisogno di ferro di un adulto? In genere, fra i 7 e i 10 mg al giorno, ma in alcuni casi questo valore può aumentare. Quando? In particolare, nel corso della gravidanza e dell’allattamento, ma anche durante la crescita, in condizioni di malassorbimento intestinale, se si è donatori di sangue o anche se si pratica un’attività fisica ad alta intensità. Soprattutto per chi pratica sport ad alta intensità, il ferro, così come l’acido folico (conosciuto anche come vitamina B9), giocano un ruolo importante.

Perché il ferro è importante per chi pratica sport? Il legame tra ferro e sport è cruciale: il ferro infatti viene eliminato parzialmente dal nostro corpo sia attraverso il sudore, ma anche successivamente a microtraumi. Nel caso di chi pratica sport, il fabbisogno di ferro e di altri micronutrienti può essere più elevato rispetto a chi conduce una vita sedentaria. “Chi si allena in modo molto intenso è più facilmente soggetto a livelli ridotti di ferro, per effetto della risposta infiammatoria indotta dal forte sforzo fisico. Interviene infatti un ormone, l’epcidina, che aumentando i suoi livelli ostacola l’assorbimento del ferro”, spiega il Dott. Michele De Grandi, Specialista in Medicina dello Sport. Dal punto di vista fisiopatologico, l’epcidina viene stimolata dall’infiammazione prodotta dallo sforzo fisico e, aumentando il suo livello di concentrazione, impedisce la corretta assimilazione del ferro nelle ore seguenti all’allenamento. Per questa ragione, per un atleta può essere utile venire seguito da un nutrizionista che, insieme al medico, definisce una dieta adeguata. “Tra i fattori che consentono a uno sportivo di riuscire a raggiungere gli obiettivi che si pone, la nutrizione svolge un ruolo fondamentale. Nel corso della mia carriera ho imparato che un’alimentazione equilibrata e sana è essenziale e contribuisce a raggiungere – e a mantenere – importanti risultati”, dice Valentina Vezzali, Campionessa Olimpica e mondiale di scherma.

Il ruolo degli integratori Gli integratori per gli sportivi vengono assunti solitamente per compensare la perdita di sali minerali e vitamine, con l’obbiettivo di supportare il benessere degli atleti. Gli integratori a base di ferro, così come quelli a base di altri ingredienti utili agli sportivi, possono essere raccomandati dal medico nel caso di un aumentato fabbisogno. Sono disponibili in una grande varietà di formulazioni, con lo scopo di integrare (e non di sostituire) una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Infatti, una dieta adeguata al maggiore dispendio di energia e alla tipologia di esercizio fisico e una corretta idratazione sono gli elementi principali anche per lo sport ad alta intensità. Tra gli integratori potenzialmente utili agli sportivi, vi sono anche quelli a base di ferro e di acido folico; anche quest’ultimo, infatti, contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e interviene nel processo di divisione delle cellule.

L’integratore Ferro Ibsa Ferro IBSA, a base di ferro e acido folico è l’integratore alimentare sviluppato da IBSA Farmaceutici e caratterizzato della tecnologia IBSA FilmTec®, che lo rende estremamente pratico e semplice da assumere. L’innovativa tecnologia IBSA FilmTec® che caratterizza gli integratori alimentari IBSA è il risultato della collaborazione tra IBSA Farmaceutici e Pharmafilm, spin-off dell’Università degli studi di Milano, nata con l’obiettivo di sviluppare una formulazione orale innovativa capace di facilitare l’assunzione degli integratori. Ferro IBSA si presenta quindi come un film orodispersibile, un foglietto ultrasottile di materiale polimerico (50-150 micron di spessore) della dimensione di un francobollo che, una volta appoggiato sulla lingua, a contatto con la saliva, si scioglie in pochi secondi consentendo una rapida biodisponibilità degli ingredienti funzionali. Una modalità di assunzione semplice, veloce e pratica. Disclaimer: Integratore alimentare a base di ferro e acido folico. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.