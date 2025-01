Feste e cibo, un italiano su tre si mette a dieta dopo le vacanze

Introduzione

Il periodo delle feste è ormai finito. Con la fine delle vacanze e la ripresa delle normali attività lavorative, c’è chi ha deciso di mettersi a dieta: in base a quanto emerge da una indagine condotta da Coldiretti/Ixè, infatti, oltre un italiano su tre (il 36%) ha fatto questa scelta per smaltire i chili in più accumulati tra Natale e Capodanno, tra le lunghe ore passate a tavola assieme a parenti e amici e abbinate spesso all’abbandono temporaneo dell’attività fisica praticata nel resto dell’anno. Secondo l’indagine, durante le feste sono sono stati consumati a tavola circa 90 milioni tra panettoni, pandori e altri dolci natalizi. A questi si aggiungono poi 104 milioni di bottiglie di spumante, 4 milioni di chili tra cotechini e zamponi, e in più lenticchie, frutta secca, pane, carne, pesce, salumi e formaggi e dolci.