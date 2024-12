Introduzione

Secondo i ricercatori dell'Isi Foundation - l'Istituto per l'interscambio scientifico che, su incarico dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), ha coordinato la valutazione della stagione 2024-2025 delle malattie respiratorie utilizzando diversi modelli matematici - "in Italia il picco dell'influenza si prevede possa verificarsi tra la fine dell'anno e l'inizio del 2025. Ad oggi non vi sono segnali chiari che inducano a pensare a una escalation di contagi prima di Natale".

Dalle analisi dei ricercatori, "emerge un quadro legato alla diffusione dei casi simil-influenzali piuttosto disomogeneo tra l'Italia e gli altri Paesi europei. Infatti, mentre nel nostro Paese la stagione influenzale è attesa essere in linea con quella dello scorso anno, a livello europeo è previsto un carico infettivo più importante". Per il territorio italiano "le previsioni appaiono coerenti coi primi dati pubblicati dall'Istituto superiore di sanità che mostrano una diffusione attuale piuttosto limitata dei virus influenzali e più in generale delle sindromi simil-influenzali". "Va sottolineato - viene tuttavia precisato nell'analisi - che queste sono proiezioni condizionate da alcune variabili chiave, come l'efficacia del vaccino antinfluenzale, la trasmissibilità e la severità del sottotipo influenzale predominante".