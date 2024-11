Influenza australiana, sintomi e prevenzione: i consigli degli esperti

Introduzione

La stagione influenzale in Italia sta entrando nel vivo, e quest'anno, secondo gli esperti, potrebbe essere più intensa rispetto agli scorsi anni. La causa? Il sottotipo H3N2 del ceppo A, noto come “influenza australiana”, che si sta distinguendo per una maggiore aggressività rispetto ai sottotipi prevalenti nelle precedenti stagioni e che potrebbe diventare il ceppo dominante di questa stagione. Questo virus sembra associarsi a un decorso più severo e potrebbe aumentare i casi di complicazioni neurologiche. Lombardia, Piemonte, Lazio e Liguria sono tra le regioni che hanno già segnalato i primi casi di H3N2 in Italia. La vaccinazione è la principale arma per proteggersi dalle forme più gravi di influenza. Il nuovo vaccino stagionale include infatti anche il ceppo H3N2. Ma quali sono i sintomi e le peculiarità di questo virus influenzale? Ecco il parere e i consigli degli esperti.