Dimostra metà dei suoi anni dopo cure sperimentali: chi è Liz Parrish

Nota per il suo approccio innovativo e non convenzionale alla lotta contro l'invecchiamento, sarà tra i relatori del Longevity World Forum, che si terrà il 17 e 18 ottobre ad Alicante

Ha 53 anni ma ne dimostra 25. Liz Parrish, fondatrice e Ceo di BioViva Science, sarà tra i relatori del Longevity World Forum, che si terrà il 17 e 18 ottobre ad Alicante. Nota per il suo approccio innovativo e non convenzionale alla lotta contro l'invecchiamento, Parrish è la "paziente zero" di una campagna sperimentale di ringiovanimento portata avanti dalla sua azienda. Durante il forum, presenterà le ultime scoperte di BioViva, impegnata nello sviluppo di trattamenti che puntano a rallentare il processo di invecchiamento . Ma chi è Parrish e cosa la rende così audacemente rivoluzionaria nel campo della longevità?

I telomeri e la lotta all’invecchiamento



La ridotta età biologica di Parrish verrebbe misurata attraverso il numero e la lunghezza dei telomeri presenti nei suoi globuli bianchi, in particolare nei linfociti T, cellule chiave del sistema immunitario. I telomeri sono le sequenze terminali dei cromosomi e la loro lunghezza è spesso considerata un indicatore del processo di invecchiamento: più sono lunghi, più giovane sarebbe la cellula. Tuttavia, recenti studi suggeriscono che la lunghezza dei telomeri potrebbe riflettere più lo stato di salute dell'organismo che il suo invecchiamento effettivo e la ricerca su questo tema è ancora in corso.



La presentazione al Longevity World Forum



I trattamenti sperimentali offerti da BioViva saranno al centro dell’intervento di Liz Parrish al Longevity World Forum 2024. "La presentazione principale della LWF riguarderà ciò che BioViva sta facendo con la terapia genica per estendere l'aspettativa di vita sana”, ha riferito Parrish, per poi sottolineare: "Il limite della longevità odierna è la necessità di finanziamenti per portare ciò che già sappiamo alle sperimentazioni cliniche”. La decisione di Liz Parrish di sottoporsi in prima persona a terapie geniche sperimentali solleva una questione cruciale: è davvero possibile invertire l'invecchiamento biologico? Se da una parte è considerata una pioniera nel campo della longevità, dall'altra la sua decisione solleva interrogativi sull'effettiva efficacia dei trattamenti e sui rischi legati a sperimentazioni ancora poco documentate.



