Digiuno intermittente e protein pacing: mix efficace per perdere peso

Lo studio è stato condotto su 41 individui (27 donne e 14 uomini) in sovrappeso o con obesità per un periodo di otto settimane. Un gruppo ha seguito un regime di digiuno intermittente con "protein pacing", mentre all’altro è stato chiesto di seguire a una dieta tradizionale a restrizione calorica (basata sulle raccomandazioni dietetiche dell’Usda). Nonostante entrambi i gruppi abbiano consumato lo stesso numero medio di calorie settimanali, il primo gruppo ha riscontrato un migliore effetto benefico sulle salute in generale, rispetto al secondo. Nello specifico, nel primo gruppo è stata osservata una maggiore riduzione del peso e del grasso corporeo complessivo, con una perdita media dell’8,81% del peso corporeo iniziale. Mentre il campione che ha seguito una dieta ipocalorica ha perso in media il 5,4% del peso corporeo.

I risultati



Nello specifico, l’associazione tra il digiuno intermittente e il "protein pacing" ha portato allo sviluppo di un microbioma intestinale più diversificato e bilanciato. Inoltre, il miglioramento del microbioma intestinale è stato collegato non solo a una perdita di peso più significativa, ma anche a una riduzione dei sintomi gastrointestinali, come gonfiore e disagio addominale. "Un microbioma intestinale sano è essenziale per la salute generale, in particolare nella gestione dell'obesità e delle malattie metaboliche", ha sottolineato il ricercatore Karen Sweazea. Questa combinazione di regimi alimentari ha, inoltre, aumentato i livelli di alcune proteine ​​(citochine) presenti nel sangue associate alla perdita di peso, nonché sottoprodotti di aminoacidi che promuovono la combustione dei grassi.



Conclusioni



“Questi risultati gettano luce sugli effetti che possono avere alcuni regimi alimentari, come il digiuno intermittente combinato al protein pacing, interventi promettenti per il trattamento dell’obesità e la gestione della salute metabolica e del microbiota”, hanno concluso i ricercatori. È importante sottolineare che tale regime alimentare deve essere adottato solo sotto la guida di professionisti del settore per garantirne l'efficacia e la sicurezza.



