È giusto o sbagliato saltare la colazione? La risposta del Guardian

Cosa succede se si salta la colazione? E quali sono le eventuali conseguenze sulla salute? Il quotidiano britannico ha provato a dare una risposta a questi quesiti

La colazione è veramente il pasto più importante della giornata o può essere saltata? Se lo è chiesto il quotidiano britannico The Guardian, interrogandosi anche sulle eventuali conseguenze sulla salute.

Gli studi Nell'articolo il Guardian sostiene, citando uno studio tedesco del 2021 pubblicato sulla National Library of Medicine, che la relazione tra il saltare la colazione e la perdita o l'aumento di peso non è assodata. Dalla ricerca emergeva infatti che "sono minime le prove che saltare la colazione possa portare a un aumento di peso e all'insorgenza di sovrappeso e obesità". Non fare la colazione potrebbe però voler dire che non ci si sta nutrendo bene. Emerge da uno studio della Ohio State University compiuto su oltre 30.000 statunitensi. A quanto emerso, chi salta la colazione spesso si "lascia per strada" importanti nutrienti tra cui le vitamine A, B1, B2, B3, C e D. Inoltre, secondo gli stessi ricercatori chi non faceva colazione aveva una tendenza maggiore ad assumere zuccheri e carboidrati nel corso della giornata e a fare più spuntini rispetto agli altri. leggi anche Alimentazione e colesterolo, quali cibi evitare e cosa mangiare

Cosa succede quando si salta la colazione Saltare la colazione e mangiare male, nel senso di non sano, sono probabilmente due aspetti correlati, ma non è detto che ci sia anche un aspetto causale determinato dalla mancaza della colazione. Anche perché è probabile che siano due elementi dello stesso tipo di comprtamento: chi salta la colazione è lo stesso tipo di soggetto che mangia male durante il giorno. C'è poi anche l'inganno del "recupero" dopo aver saltato la colazione. "Nella mia esperienza, le persone che saltano la colazione possono cadere nel tranello di pensare che poiché hanno 'risparmiato' calorie possono concedersi qualche sfizio in più durante la giornata", ha spiegato al Guardian il personal trainer Aroosha Nekonam. "E dato che sono affamate, cedono alla tentazione e mangiano cibi ricchi di zuccheri e carboidrati in modo da ottenere una 'gratificazione' immediata che però aumenta il livello di zucchero nel sangue e li rende poi pigri quando il livello si abbassa". Per chi non cede a queste tentazioni e quindi si alimenta in modo sano e bilanciato, ci sono studi che sostengono che saltare la colazione o digiunare possa portare dei benefici in termini di benessere e salute. leggi anche Digiuno intermittente, Erzegovesi: non adatto ai più giovani

Si può saltare la colazione? Ma quindi si può saltare la colazione? La risposta è che non sono stati ancora dimostrati vantaggi oggettivi sul saltare la colazione o farla, ma questa scelta va in ogni caso abbinata a un'alimentazione sana e a uno stile di vita equilibrato, meglio se accompagnato dall'attività fisica. "Una delle cose più importanti da capire è capire perché una persona vuole saltare la colazione - afferma Nekonam -. Ci sono soggetti più energici e produttivi a stomaco vuoto al mattino presto o che semplicemente non hanno fame quando si svegliano". Ma se si sta sta cercando di aumentare la massa muscolare, "allora in quel caso la colazione va fatta perché c'è bisogno di dare energia al corpo e saltare quel pasto è controproducente", ha spiegato il personal trainer. leggi anche In Italia il 42% dei bambini è obeso o sovrappeso. La media Ue è 29,5%