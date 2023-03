8/8

Secondo i ricercatori, inoltre, la preferenza acquisita per gli alimenti zuccherati e grassi non è transitoria, ma destinata a durare anche a lungo termine. "Nel cervello - precisa Tittgemeyer - si creano nuove connessioni che non si dissolvono così rapidamente. Lo scopo dell'apprendimento è che una volta imparato qualcosa, non lo si dimentica così rapidamente"

Farina di grillo, il nuovo cheeseburger a base di insetti