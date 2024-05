Procreazione assistita, le linee guida del ministero: le novità

Sulla procreazione medicalmente assistita il consenso non è più revocabile dopo la fecondazione dell'ovulo, e la donna può chiedere l’impianto dell’embrione anche se il partner è deceduto o se il rapporto è finito. È una delle principali novità contenute nelle nuove linee guida sulla procreazione medicalmente assistita (Pma), pubblicate oggi in Gazzetta ufficiale dal ministero della Salute, come richiesto dalla legge numero 40 del 2004. Il testo, che sostituisce quello emanato nel 2015, ha lo scopo di “fornire chiare indicazioni agli operatori delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita affinché sia assicurato il pieno rispetto di quanto dettato dalla legge”. ( LO SPECIALE "FIGLI DI CHI" )

Nel decreto, il ministero va a eccepire quanto indicato da due sentenze della corte di Cassazione, datate 2019 e 2023, che hanno reso possibile la richiesta dell’impianto degli embrioni da parte della donna anche quando è venuto meno l'originario progetto di coppia o in caso di decesso del coniuge. La nuova indicazione ministeriale, si basa, infatti, sul valore del consenso informato. “Ai richiedenti – riporta il decreto – al momento di accedere alle tecniche di Pma, devono essere esplicitate, con chiarezza e per iscritto, le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e all’articolo 9 della Legge 40/2004. Con le medesime modalità deve essere rappresentato che, dopo la fecondazione assistita dell’ovulo, il consenso alla Pma non può essere revocato e la donna può richiedere l’impianto dell’embrione anche se il partner sia deceduto ovvero sia cessato il loro rapporto”. L’ impianto può potenzialmente avvenire anche dopo anni, in quanto la legge italiana prevede che gli embrioni creati con la procreazione assistita non possano essere distrutti, salvo alcune eccezioni.

Conservazione a pagamento dopo il primo anno



Le nuove linee guida prevedono anche che le coppie paghino un canone per la conservazione degli embrioni non utilizzati. Pratica finora gratuita nei centri privati.

“Tutti gli embrioni non immediatamente trasferiti vengono crioconservati e mantenuti presso i centri dove le tecniche sono state effettuate e i relativi oneri sono a carico dei medesimi centri per il primo anno successivo alla fecondazione e/o alla gravidanza e al parto. I costi saranno a carico della coppia in caso la stessa decida di procrastinare oltre il primo anno il transfer degli embrioni crioconservati”, si legge del decreto.



Altre novità



Tra le novità, il documento prevede anche che “le coppie portatrici di patologie genetiche hanno diritto alla diagnosi genetica preimpianto e che è possibile scegliere di non impiantare gli embrioni con difetti genetici patologici”. Lo ha riferito all’Ansa la responsabile del Centro Operativo Adempimenti legge 40 dell'Istituto superiore di sanità, Giulia Scaravelli. Si tratta, ha aggiunto “di due punti importanti che permettono di evitare che nascano bambini con patologie a volte incompatibili con la vita". "Queste linee guida sono le benvenute. Recepiscono infatti tutte le sentenze della Corte Costituzionale sulla Pma e aggiungono elementi importanti per quanto riguarda la preservazione della fertilità”, ha poi sottolineato. "La precedente edizione risale al 2015. Da allora ci sono state importanti pronunciamenti della Corte Costituzionale che ora sono finalmente esplicitati nel documento”.

Tra le novità delle nuove linee guida, anche un forte accento alla preservazione della fertilità, sia per gli uomini sia per le donne. "Interventi che non sono limitati soltanto solo a patologie oncologiche ma a tutte quelle condizioni che espongono al rischio di perdita precoce della fertilità", ha concluso.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24