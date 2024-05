Depressione post-partum, studio: ormone potrebbe predirne il rischio

Lo studio nel dettaglio



Per compiere lo studio, il team di ricerca, guidato da Isabel Almeida, ha analizzato su un campione composto da 173 donne in gravidanza le fluttuazioni dei livelli di pCRH in gestazione, per poi andare in cerca di un’eventuale correlazione tra i livelli dell’ormone in gravidanza e il rischio di sviluppare la depressione post-partum. Per farlo, gli studiosi hanno sottoposto il campione a 3 analisi del sangue durante la gestazione: tra l’ottava e la sedicesima settimana di gravidanza, tra la ventesima e la ventiseiesima e tra la trentesima e la trentaseiesima settimana. In tutte le donne, come già suggerito da precedenti studi, è emerso un aumentato livello dell’ormone pCRH, ma nel campione sono state notate differenze nelle fluttuazioni della presenza di questo ormone nel sangue. Alle donne è stato poi chiesto di rispondere a uno specifico questionario (basato sulla Edinburgh Postnatal Depression Scale), in grado di valutare la presenza di sintomi di depressione post-partum, dopo uno, sei e 12 mesi dal parto.