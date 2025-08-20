Botulino, guacamole tra i cibi a rischio: come conservarlo

Introduzione

I recenti casi delle due vittime decedute in Sardegna a causa del botulino hanno acceso nuovamente i riflettori sulla questione. A perdere la vita sono state Roberta Pitzalis, 38 anni, intossicata dal batterio durante la Fiesta Latina a Monserrato e morta lo scorso 8 agosto, e Valeria Sollai, la 62enne ricoverata da settimane al Policlinico di Monserrato per lo stesso tipo di intossicazione e deceduta il 19 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime avrebbero mangiato cibi con salsa guacamole contaminati da botulino, in occasione della stessa fiera latinoamericana nel Cagliaritano.

Ma che cos'è il botulino? E soprattutto quali sono i cibi a rischio contaminazione e come si conservano correttamente? Ecco tutto quello che c'è da sapere