Ritirati 5 lotti mozzarelle, possibile presenza corpi metallici

Si tratta di prodotti venduti sotto i marchi Conad, Carrefour e Penny, erano stati prodotti dalla Granarolo negli stabilimenti di Usmate Velate (provincia di Monza e della Brianza). "Richiamo per rischio fisico", si legge nella comunicazione del ministero della Salute

Cinque lotti di mozzarella sono stati ritirati dai supermercati per la "possibile presenza di corpi estranei metallici". A renderlo noto è il ministero della Salute che ha pubblicato un avviso sul suo sito web. I lotti di mozzarella, venduti sotto i marchi Conad, Carrefour e Penny, erano stati prodotti dalla Granarolo negli stabilimenti di Usmate Velate (provincia di Monza e della Brianza). "Richiamo per rischio fisico", si legge nella comunicazione del ministero che "raccomanda ai clienti che avessero acquistato questo lotto di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto".