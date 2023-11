Le cucine a gas inquinano? Studio svela i livelli di biossido di azoto

Una ricerca di CLASP, gruppo no profit per l’efficienza energetica, ha svelato come le cucine tradizionali possano essere molto inquinanti, nonostante la presenza di cappe per la ventilazione, al contrario di quelle elettriche, più salutari ma con dubbi sui costi. “Fornire alle persone la conoscenza dei rischi per la salute di questi prodotti è essenziale. I governi devono proteggere la salute pubblica, sostenendo la transizione verso una cucina più pulita”, ha detto Nicole Kearney, direttrice di CLASP Europa