Ottobre mese prevenzione tumore al seno: visite gratuite e iniziative

Sarà possibile prenotare visite senologiche gratuite negli ambulatori aderenti della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, distribuiti in tutta Italia ascolta articolo

Ottobre è il mese rosa, ovvero il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Si tratta di un appuntamento fondamentale per la Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, che ogni anno informa e sensibilizza le donne sulla vitale importanza della prevenzione del cancro al seno.

I dati I dati del report "I numeri del cancro in Italia 2022" confermano che il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne. Il Rapporto stima, per l’anno 2022, 55.700 nuove diagnosi di tumore nelle donne, con un incremento dello 0,5% rispetto al 2020. Negli ultimi decenni si è registrato un costante aumento di frequenza di diagnosi, accompagnata, però, da una riduzione della mortalità. Ciò è stato possibile anche grazie alla sempre più ampia diffusione della diagnosi precoce, che ha permesso di aumentare il numero di tumori identificati ai primi stadi di sviluppo della malattia, quando il trattamento ha maggiori probabilità di essere efficace e meno invasivo. leggi anche Cancro seno, studio: lieve aumento rischio con contraccettivi ormonali

Visite gratuite Per tutto il mese di ottobre sarà possibile prenotare visite senologiche gratuite negli ambulatori aderenti della Lilt distribuiti in tutta Italia contattando il numero verde 800-998877, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15. Verrà inoltre distribuito materiale informativo e illustrativo con l'intento di ridurre sia i fattori di rischio sia di fornire la conoscenza adeguata ad ogni donna per effettuare in autonomia una corretta autopalpazione con l'autoesame mensile seguito da controlli clinico-diagnostico-strumentali di fondamentale importanza come ecografia-mammografia-RMM. Quest'ultimi sono indispensabili per riconoscere il carcinoma della mammella nella sua fase iniziale, un aspetto fondamentale dato che la possibilità di guarigione per tumori al seno che misurano meno di un centimetro è di oltre il 90%. leggi anche Tumore al seno, biopsia e cure mirate per combattere cancro avanzato

Le iniziative Diversi gli appuntamenti da segnare sul calendario. Il primo è il 13 ottobre, giornata dedicata alle donne con tumore al seno metastatico, che si stimano essere circa 50 mila in Italia: sono attese moltissime iniziative, tra cui quelle promosse da Noicisiamo - Associazione Italiana Tumore al Seno Metastatico ed altre associazioni come Europa Donna Italia che ha lanciato la campagna "Una volta per tutte" insieme ad Andos, aBRCAdabra e Oltre il Nastro Rosa. Sabato 14 ottobre all’interno del Festival di Salute 2023, che si terrà presso l’Ara Pacis a Roma e in diretta streaming, il pomeriggio sarà interamente dedicato alle novità sui tumori femminili, con la partecipazione di esperti e associazioni di pazienti. Il 18 ottobre invece sarà il Bra Day, la giornata dedicata alla ricostruzione mammaria. La Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva rigenerativa ed estetica organizza in questa occasione un grande evento dal titolo "L'unione fa la forza", con la partecipazione, oltre ai chirurghi plastici, delle donne e degli specialisti che compongono le Breast Unit, i centri multidisciplinari di senologia. L'evento si svolge a Bari collegando online tanti centri di senologia di tutta Italia, con la partecipazione di IncontraDonna. leggi anche Cancro al seno, con mammografia 15% dei noduli possono essere innocui

Sottosegretario Gemmato: "Prevenzione è fondamentale" "Se diagnosticato per tempo, il tumore al seno ha oltre l'85% di chance di essere debellato. La prevenzione è fondamentale", ha detto il sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato, in occasione della conferenza stampa promossa dalla Lilt al ministero della Salute per la presentazione della nuova campagna Nastro Rosa per il 2023. Il simbolo della campagna è il noto nastro rosa che da qualche anno viene però raffigurato incompleto, a ricordare che la sfida contro questa neoplasia è ancora aperta. "Nella fase pandemica - ha sottolineato Gemmato - le diagnosi dei tumori alla mammelle si sono ridotte drasticamente. Dobbiamo invertire questa tendenza". leggi anche Linda Evangelista: dopo tumori ho piede nella fossa, ma celebro vita