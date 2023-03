Cancro seno, studio: lieve aumento rischio con contraccettivi ormonali

Salute e Benessere

L’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali) ha stilato una classifica dove analizza l’attività assistenziale di 1.377 strutture ospedaliere pubbliche e private. Se i ricoveri sono in leggera risalita nel 2021 rispetto al 2020, evidenziando così un ritorno ai numeri pre-pandemici, sono invece in calo gli interventi di bypass aorto-coronarico

IL NUMERO DEI RICOVERI - Come sottolinea "Il Sole 24 Ore", il quadro numerico della nuova edizione del Piano nazionale esiti evidenzia come nel 2021 siano stati registrati ben 501158 ricoveri in più rispetto al 2020, ma comunque 1,2 milioni in meno rispetto al 2019. L'analisi ha preso in considerazione 194 indicatori, in riferimento sia all'assistenza ospedaliera che territoriale, come ospedalizzazione evitabile, esiti a lungo termine e accessi impropri in pronto soccorso. Il rapporto racconta di “una tenuta del sistema, specie per la tempestività di accesso”