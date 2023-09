Linda Evangelista: dopo tumori ho piede nella fossa, ma celebro vita

“Ho un piede nella fossa ma continuo a celebrare la vita”. Non usa mezzi termini l’ex top model canadese Linda Evangelista che ha rivelato di combattere da 5 anni contro un cancro al seno e di aver già subito una doppia mastectomia. La donna, oggi 58enne, è la protagonista dell’ultima copertina del Wall Street Journal al quale ha concesso una lunga intervista. “La mia prognosi è buona – ha detto - ma non eccezionale. So di avere un piede nella fossa, ma sono nel mood di fare festa. Ho superato dei problemi di salute terribili. Sono felice di festeggiare il mio libro (Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel) e la mia vita. Qualsiasi cosa arrivi ora è un bonus”.

La diagnosi di cancro

A lungo assente dalle passerelle e dai programmi di moda a causa di un intervento cosmetico sbagliato che ha “deformato” il suo volto, la Evangelista ha spiegato di aver ricevuto la prima diagnosi di cancro nel 2018, la seconda nel 2022. Si considera una "sopravvissuta in stand by": “Ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Adesso sto bene ma ogni volta che il tumore si ripresenta, c'è una possibilità che torni ancora una volta". Proprio per il rischio di recidiva, l'ex modella ha spiegato che il suo futuro è incerto, il che rende ogni giorno prezioso. La Evangelista ha poi spiegato di essere finalmente pronta a condividere la propria battaglia che sino ad ora aveva voluto mantenere privata. "L'ho tenuto nascosto, solo una manciata di persone lo sapevano - ha detto - Non sono una di quelle persone che devono condividere tutto e ho pensato tra me e me, un giorno lo condividerò, ma mentre sto attraversando tutto questo assolutamente no".