Malattie cardiovascolari, ogni anno nel mondo 17,5 mln morti premature

Ogni anno il 29 settembre si celebra la Giornata mondiale del cuore, nata nel 2000 su iniziativa della World Heart Federation e dell’Oms per informare e sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione. Fondamentale uno stile di vita corretto: no al fumo, alimentazione sana, attività fisica regolare e controllo dello stress. Secondo i dati forniti dal Centro Cardiologico Monzino, in Italia sono circa 230mila le vittime annuali delle malattie cardio-cerebrovascolari