Salute, microplastiche trovate anche nei tessuti del cuore umano

Lo studio sulle microplastiche

Le microplastiche sono frammenti di plastica larghi meno di 5 millimetri, i ricercatori hanno riferito di averle trovate in molti tessuti cardiaci e che sarebbero state introdotte, in modo inaspettato, durante le procedure chirurgiche cardiache. La ricerca finanziata dalla National Natural Science Foundation of China e dalla Beijing Natural Science Foundation ha analizzato i tessuti di 15 pazienti sottoposti a interventi al cuore andando a considerare in un esperimento pilota i campioni provenienti da differenti sezioni dell'organo, valutando in alcuni casi anche il sangue venoso prelevato prima e dopo l'operazione. Il team ha analizzato i campioni con imaging laser a infrarossi diretti e ha identificato particelle costituite da otto tipi di plastica, tra cui polietilene tereftalato, cloruro di polivinile e poli (metilmetacrilato). Questa tecnica ha rilevato decine di migliaia di singoli pezzi di microplastica nella maggior parte dei campioni di tessuto, sebbene le quantità e i materiali variassero tra i partecipanti. Tutti i campioni di sangue contenevano anche particelle di plastica, ma dopo l'intervento chirurgico la loro dimensione media è diminuita e le particelle provenivano da tipi di plastica più diversi.