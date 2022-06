Microplastiche sono state trovate nella neve in Antartide

Allarme inquinamento in Antartide dove per la prima volta sono state trovate microplastiche nella neve appena caduta. A scoprirlo sono stati gli scienziati dell'Università di Canterbury in Nuova Zelanda. Gli studiosi hanno trovato frammenti di plastica in tutti i campioni raccolti in 19 siti diversi. In media erano presenti 29 particelle per litro di neve sciolta. Analizzati 13 tipi di microplastiche, ovvero frammenti derivati dall'erosione di materiali plastici. Il materiale più comune, presente nel 79 per cento dei campioni, era il polietilene tereftalato usato nelle bottiglie e nei vestiti.