Cuore di maiale trapiantato in un uomo per la seconda volta al mondo

La ricerca sugli xenotrapianti

Gli xenotrapianti sono impegnativi perché il sistema immunitario del paziente può attaccare l'organo estraneo. Gli scienziati stanno cercando di aggirare il problema utilizzando organi di maiali geneticamente modificati. Negli ultimi anni, i medici hanno trapiantato reni da maiali geneticamente modificati in pazienti cerebralmente morti. Il NYU Langone Hospital Transplant Institute di New York ha annunciato questo mese che un rene di maiale trapiantato in un paziente cerebralmente morto ha funzionato per un record di 61 giorni. Le prime ricerche sugli xenotrapianti si sono concentrate sul prelievo di organi dai primati: ad esempio, un cuore di babbuino fu trapiantato in una neonata conosciuta come "Baby Fae" nel 1984, ma sopravvisse solo 20 giorni. Gli sforzi attuali si concentrano sui maiali, che si ritiene siano donatori ideali per gli esseri umani sia per le dimensioni dei loro organi, che per la loro rapida crescita e per il fatto che sono animali diffusamente allevati.