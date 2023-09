Nutrizione e benessere, a Wanderlust 108 arriva la Tavola dell'Armonia

Durante l'evento Mulino Bianco avrà uno spazio esperienziale che accompagnerà i partecipanti alla scoperta sensoriale della linea di prodotti Armonia ascolta articolo

Nutrizione e benessere saranno al centro di Wanderlust 108, l'unico Mindful Triathlon al mondo nato in America e diffuso poi in cinque continenti, che da anni celebra il Movimento Consapevole riunendo gli Yoga Lovers e offrendo ai suoi oltre 7.000 visitatori la possibilità di praticare e condividere le tre attività consapevoli - corsa, yoga e meditazione. Proprio a Wanderlust, il 23 e 24 settembre a Milano al parco Citylife e poi il 30 settembre a Roma al parco degli acquedotti, Mulino Bianco porterà la sua Tavola dell’Armonia, uno spazio esperienziale per accompagnare i partecipanti alla scoperta sensoriale di Armonia, la linea di prodotti che vanno dai biscotti ai pani, morbidi e croccanti, passando per le merende, realizzati con ricette basate su un ingrediente caratterizzante, come avena, farro, frutta.

La Tavola dell'Armonia Durante le tre giornate, nella Tavola dell'Armonia verranno proposte esperienze di tasting in linea con i valori del Mindful Eating e attività coinvolgenti per sperimentare attimi di "armonia". Insieme a Maria Waag si potrà prendere parte a una mindful eating experience, per assaporare il momento e saperlo condividere, prestando attenzione alle proprie emozioni. Tra le proposte, anche il Face Yoga, in cui la trainer specializzata Vittoria Santoliquido, attraverso la gestualità tipica dello Yoga, inviterà i presenti a esplorare alcuni degli ingredienti della linea Armonia, come i mirtilli rossi, esaltati dai benefici degli oli essenziali, per regalare un momento di “self care”. leggi anche Power Yoga, i benefici della disciplina che lavora su corpo e mente

I momenti esperienziali Sarà presente anche una consulente armocromista, Chiara Bassetti, che guiderà i partecipanti a scoprire la propria stagione cromatica e il proprio sottotono in un affascinante percorso di valorizzazione di sé. Ma non solo. L’area ospiterà anche due affascinanti momenti esperienziali, denominati attività “Uncommons”, come la Cerimonia del Cacao, che insieme a Vibrant Kundalini celebra le proprietà ancestrali di un ingrediente come il cacao, e il Sound Bath, la danza dell’acqua, che con Sara Usai condurrà i Wanderlusters lungo un viaggio olistico ed esperienziale accompagnati dal morbido suono delle campane tibetane. leggi anche Allenamento in sala pesi, i benefici per le donne over 40