Giornata mondiale dell'Alzheimer, le nuove scoperte in campo medico

Un farmaco in grado di rallentare la malattia

Secondo i dati di uno studio pubblicato sul Journal dell’American Medical Association, un nuovo farmaco sperimentale, il donanemab, sarebbe in grado di rallentare la progressione dell'Alzheimer, permettendo anche di ritardare l'aggravamento dei sintomi. Il farmaco è un anticorpo monoclonale che aiuta a rimuovere la beta-amiloide, la proteina alla base delle placche caratteristiche della malattia. La sperimentazione, denominata ‘Trailblazer-Alz 2’, ha coinvolto più di 1.700 pazienti con Alzheimer in fase iniziale. Dopo circa un anno e mezzo, nei malati trattati con donanemab la malattia è progredita più lentamente.

Leqembi approvato dalla Fda

Un altro farmaco per combattere l'Alzheimer, approvato a luglio dalla dalla Fda, Food and Drug Administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, è il Leqembi. Questo farmaco è in grado di rallentare moderatamente la malattia e consentirebbe di ridurre i grumi di amiloide nel cervello, un segno distintivo della malattia. Il farmaco, che deve essere somministrato per via endovenosa ogni due settimane, è rivolto ai pazienti che si trovano in una fase iniziale dell'Alzheimer. La Fda ha precisato di aver chiesto all'azienda che produce il farmaco di inserire l'avvertimento che Leqembi e altri membri di questa nuova categoria di farmaci anti-amiloidi possono causare gonfiore ed emorragia cerebrale come effetti collaterali.