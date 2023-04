La star australiana ha deciso di non esagerare e concedersi anche del riposo dalla recitazione tra un film e l’altro, per non correre troppi rischi Condividi

Thor appenderà il martello al chiodo? Secondo le ultime notizie Chris Hemsworth, attore australiano che ha vestito i panni del Dio del Tuono per diversi film Marvel, ha detto che sta rallentando un po' il ritmo di lavoro dopo aver appreso che rischia di soffrire di Alzheimer più avanti nella vita. L'attore ha quattro progetti imminenti, tra cui la rivisitazione del personaggio di Thor nel prossimo sequel di Avengers e un film biografico ancora senza titolo su Hulk Hogan. Ma dopo questi progetti "non ha intenzione di accettare molti ruoli a causa dell'alto rischio che ha di sviluppare l'Alzheimer in età avanzata".

Chris Hemsworth si ritira dalle scene? Chris Hemsworth ha detto a Vanity Fair che "non sta affatto parlando di ritirarsi”, anche se questa sua scelta sembra spingere in quella direzione. L’attore, 39 anni, ha scoperto di essere ad alto rischio di contrarre la malattia durante le riprese della sua docuserie National Geographic e Disney+, Limitless. Di recente ha parlato dei risultati del test effettuato lo scorso novembre, e ha sottolineato che non è una diagnosi, solo un segno che la malattia neurodegenerativa ha molte probabilità di essere parte del suo futuro di quanto non lo sia per la maggior parte delle persone. approfondimento Chris Hemsworth scopre di essere a rischio elevato di Alzheimer

Una predisposizione genetica all’Alzheimer “Alla maggior parte di noi piace evitare di parlare della morte” ha detto Hemsworth. “Poi all'improvviso mi viene detto che alcuni indicatori stanno effettivamente dicendo che potrebbe avvenire questa cosa”. Egli ha confessato che apprendere che ha "da otto a dieci volte più probabilità" di combattere l'Alzheimer, "ha innescato qualcosa in me che mi ha spinto a prendermi una pausa". "Ho completato le cose che avevo già contratto per fare" ha detto, aggiungendo che ha intenzione di "tornare a casa e… prendersi un bel po' di tempo libero. Sto con i bambini, con mia moglie.”. Hemsworth ha tre figli - India e i gemelli Tristan e Sasha - con la moglie Elsa Pataky. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film