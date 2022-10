Limitless, il trailer della serie Disney Plus con Chris Hemsworth

La serie Disney + di National Geographic arriverà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 16 novembre

Superare i propri limiti per scoprire i segreti della longevità. Chris Hemsworth è il protagonista di Limitless, in arrivo su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).