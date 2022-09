"Thor: Love and Thunder" inizialmente aveva un cameo di Gesù

Il regista Taika Waititi ha rivelato ad Ali Plumb di BBC Radio 1 che all’inizio aveva pensato a un cameo di Gesù Cristo per il suo film. I suoi collaboratori, però, l’avrebbero fatto desistere

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il regista Taika Waititi ha rivelato ad Ali Plumb di BBC Radio 1 che all’inizio aveva pensato a un cameo di Gesù Cristo per il suo film Thor: Love and Thunder.



Quarto capitolo della saga del Dio del Tuono, il film è uscito da ormai due mesi ma continua a registrare un successo enorme, merito anche dei protagonisti, gli amatissimi Chris Hemsworth e Tessa Thompson (rispettivamente Dio del Tuono e Valchiria), che inoltre sono affiancati da un cast che definire da chapeau sarebbe riduttivo.



Ricordiamo che il film è ora disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Dato che ormai sono trascorsi oltre otto settimane dall'uscita della pellicola, finalmente è giunto il momento di offrire ai fan qualche succulenta chicca, come questa appunto... Waititi ha voluto rivelare qualche retroscena riguardante la produzione, dando un bello scossone a tutti noi grazie al cameo di Gesù.



Non si tratta tanto della scena di Omnipotence City, in cui non manca all'appello nemmeno uno degli dei dell’Universo: il regista voleva inserire la presenza del figlio di Dio, inteso come Dio del Cristianesimo, in una scena legata al personaggio di Valchiria. Di seguito vi riportiamo le parole di Taika Waititi, per fugare ogni dubbio.



Le parole di Taika Waititi

approfondimento Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati C'è stata una domanda dell’intervistatore - Ali Plumb di BBC Radio 1 - relativa a chi non fosse stato inserito nella scena del Pantheon e già lì Waititi ha anticipato qualcosina.

Ma il regista e sceneggiatore del cinecomix Marvel - ormai noto per essere uno dei cineasti più “fuori di testa” (passateci l'espressione) di Hollywood - ha dichiarato poi a chiare lettere quanto segue: "In una scena con Valchiria, il personaggio di Tessa Thompson, lei in pratica menzionava un certo 'dio della falegnameria'. Poi, uno stacco ci avrebbe mostrato tu sai chi...Insomma, il grande G". Più che una dichiarazione a chiare lettere, quindi, quella di Waititi è semmai una dichiarazione a chiare lettere maiuscole…



Il grande G starebbe per Gesù Cristo (nell'originale Waititi parla di grande J, perché in inglese J è Jesus) che prima di diventare un predicatore pare sia stato un falegname. Come suo padre. Anzi: patrigno, diciamo…



Il regista tace i motivi dell’esclusione della scena di Gesù

approfondimento Thor 5, Taika Waititi parla dell'eventuale nuovo film Durante l'intervista, Taika Waititi ha taciuto i motivi per cui la scena di Gesù è stata esclusa dal film. Il regista e sceneggiatore della pellicola non ha nemmeno detto se quella sequenza è stata girata oppure se nemmeno si sia arrivato al ciak. Nel primo caso, si tratterebbe quindi di una parte del girato esclusa poi in fase di montaggio (il che renderebbe quel taglio molto succulento, ma Waititi ha dichiarato a non essere interessato a eventuali Director's Cut, addirittura ha detto di essere contrario a questa pratica) tuttavia è probabile che la scena in questione non sia stata nemmeno mai realizzata. E le motivazioni sembrano abbastanza lapalissiane: ok che a Waititi ormai si dà carta bianca e quindi potrebbe davvero fare di tutto e di più, tuttavia scomodare Gesù Cristo per il suo film sarebbe un po' troppo. È quindi probabile che, dopo aver proposto la scena, i suoi collaboratori abbiano persuaso Waititi a non procedere.



“Sono sorpreso che il Dio dei Ravioli sia stato approvato”, ha detto Waititi. “E sarai sorpreso di sapere che ci ho pensato durante un pranzo e… indovina cosa stavo mangiando?”, scherza il regista con il suo solito fare. “E Tessa Thompson, cioè Valchiria, cita il Dio della Falegnameria e inoltre doveva esserci un’inquadratura su tu-sai-chi… il grande G”, ecco le parole non certo sibilline di Waititi.



Il cast di Thor: Love and Thunder

approfondimento Thor: Love and Thunder director's cut, Taika Waititi non è interessato Oltre ai già citati Chris Hemsworth e Tessa Thompson (rispettivamente nei panni del Dio del tuono e di Valchiria) il cast vanta tanti altri nomi stellari.

Ci sono Christian Bale (che interpreta il cattivo Gorr, aka Il Macellatore di Dei), Russel Crowe che si cala nella parte di Zeus e Matt Damon che ha ripreso il suo ruolo nel film precedente, ossia Loki. Nel precedente capitolo dell'epopea cinematografica Marvel, Damon aveva fatto un cameo nei panni di un finto Loki in occasione di uno spettacolo teatrale ad Asgard. Presenti anche i Guardiani della Galassia, il gruppo di eroi che si trova in viaggio assieme al Dio del Tuono. Infine - ma last but not least, chiaramente - c'è Natalie Portman, che qui interpreta la parte di Jane Foster.