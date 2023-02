Alzheimer precoce diagnosticato a un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di soli 19 anni ha ricevuto la diagnosi di morbo di Alzheimer. La malattia è stata individuata da un’equipe di medici cinesi dopo aver analizzato i risultati degli esami ai quali è stato sottoposto il giovane, che accusava difficoltà nello studio e perdita consistente della memoria in tempi brevi. Il caso clinico del giovane paziente è stato descritto da un team di ricerca cinese guidato da scienziati del National Clinical Research Center for Geriatric Diseases di Pechino.

E’ il caso più precoce mai individuato

E’ la prima volta che compare un caso precoce di morbo di Alzheimer nella letteratura scientifica. Per avere conferma della diagnosi, i medici avrebbero dovuto effettuare una biopsia cerebrale che hanno preferito rimandare. Vista la giovane età del paziente e gli alti rischi per la salute, l’equipe di Pechino ha deciso di non procedere con l’esame invasivo limitandosi a monitorare l’evolversi della malattia. Il morbo di Alzheimer è un patologia neurodegenerativa che uccide progressivamente le cellule nervose, nota come la più comune forma di demenza, che normalmente colpisce persone con più di 65 anni.