9/10 ©IPA/Fotogramma

Per Pregliasco Eris è un "virus, quindi di per sè non intelligente. È come una cuoca disattenta che non segue sempre la ricetta: il risultato può essere un piatto meno buono, oppure migliore con l'aggiunta di ingredienti non previsti". Secondo il virologo "così è quest'ultima variante: più contagiosa, immunoevasiva e più delicata. Il vantaggio è dato dalla constatazione che un virus banale, come questo, prevalga su uno più brutale"

Covid, l'Oms: tendenze preoccupanti per l'inverno nell'emisfero Nord