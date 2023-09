4/7 ©IPA/Fotogramma

Gli adiuvanti sono molecole comunemente utilizzate per aumentare la risposta immunitaria ai vaccini, ma non sono ancora state utilizzate nei vaccini a Rna. In questo studio, gli scienziati del Mit hanno ingegnerizzato sia le nanoparticelle utilizzate per trasportare l’antigene Covid-19, sia l’antigene stesso, per potenziare la risposta immunitaria, senza la necessità di un adiuvante separato

