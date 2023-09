2/8 ©Ansa

Per un medico si tratterebbe di un aumento di 290 euro mensili, benefici dello 0,22% per il trattamento accessorio, con un ulteriore aumento per chi è in servizio presso il pronto soccorso. Si parla comunque in media di 241 euro lordi





Contratto bancari, proroga al 31 dicembre: cosa c'è da sapere