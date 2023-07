Siglato l'accordo tra sindacati e Abi per prorogare i termini del vecchio contratto alla fine del 2023. Le parti si prendono così ancora cinque mesi per giungere ad un'intesa per il rinnovo che tenga conto dei tanti mutamenti intervenuti negli ultimi anni nel mondo bancario. Ottimismo da parte di Abi: "Confronto costruttivo che permetterà di concludere il negoziato"