Bce, attesa per la riunione di oggi. Possibile nuovo aumento dei tassi

La situazione

In alcuni Paesi, come la Spagna ad esempio, l'inflazione è già tornata sotto il 2%, e il timore è che nuovi rialzi penalizzino inutilmente l'economia. Lagarde dovrà fare una sintesi tra le richieste delle colombe, che vorrebbero una pausa a settembre, e i falchi che vorrebbero proseguire. Ma questi ultimi sono sempre meno: anche il rigido governatore della banca centrale olandese, Klaas Knot, su settembre non vuole fare previsioni perché tutto è possibile, pausa compresa. A favore dello stop ai rialzi giocano i segnali non buoni che arrivano dall'economia dell'Eurozona. Gli indici Pmi a luglio sono ancora tutti sotto le stime. E Francia e Germania - con i dati peggiori - spingono il rallentamento generale dell'Eurozona già entrata in recessione tecnica all'inizio dell'anno.

La Fed alza i tassi dello 0,25%, ai massimi dal 2001

Ieri la Fed ha fatto la sua mossa spingendo i tassi al livello più alto degli ultimi 22 anni. "Restiamo attenti ai rischi di inflazione", afferma al termine della due giorni di riunione annunciando il suo undicesimo rialzo dei tassi dal marzo del 2022, con il quale il costo del denaro sale in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, al livello più alto del 2001. "Il processo per far riportare l'inflazione al 2% è ancora lungo", afferma Jerome Powell indicando che i prezzi potrebbero raggiungere il target fissato nel 2025. Questo, comunque, non significa che la Fed alzerà il costo del denaro fino a quando l'obiettivo non sarà raggiunto. "Ci fermeremo prima", spiega il presidente della Fed che ha però escluso un taglio dei tassi nel 2023, anche alla luce del fatto che non ci sarà alcuna recessione. Lo staff della Fed, infatti, ha rivisto le sue stime e ora non prevede più alcuna contrazione dell'economia. Al momento gli analisti prevedono un 50% di chance di un rialzo dei tassi in settembre e attendono il consueto appuntamento di Jackson Hole, in Wyoming, alla fine di agosto per capire le intenzioni di Powell.