2/9 ©Ansa

In alcuni casi specifici, come per esempio per l’acquisto di medicinali o di prestazioni rese da strutture pubbliche, l'agevolazione spetta anche quando le somme sono pagate in contanti. Si tratta di una eccezione alla regola generale sulla tracciabilità

Stipendi 2024, cosa cambia con la riduzione delle aliquote Irpef: aumenti fino a 200 euro