1/10 ©IPA/Fotogramma

Per il rinnovo o il rilascio della patente è possibile portare in detrazione le spese per la visita medica pari al 19% dei costi sostenuti per le spese sanitarie, e sempre per l’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro. La detrazione, inoltre, non spetta solo per la visita medica sostenuta personalmente, ma anche per quella pagata per eventuali familiari a carico in caso di rilascio o rinnovo della patente

Bonus bagni 2023, come ottenere la detrazione