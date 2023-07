3/9 ©IPA/Fotogramma

Il bonus copre il 75% delle spese sostenute fino a un tetto massimo di spesa di 50 mila euro sia per le villette unifamiliari che per gli appartamenti nei condomini ed è spalmabile in 5 anni oppure tramite sconto in fattura o cessione del credito

Casa, dai climatizzatori alle tende: come risparmiare energia con l’ecobonus al 65%