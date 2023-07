Bonus Casa, dalle caldaie alle ristrutturazioni: i nodi da sciogliere

Il piano di Bruxelles sulle “case green” avrà un impatto su tempi ed entità delle agevolazioni fiscali a partire da quelle esistenti come superbonus ed ecobonus, entrambe in via di ridimensionamento. Lo standard energetico D per tutti gli edifici residenziali entro 10 anni imporrà sforzi per l’efficientamento di almeno il 75% degli immobili, ma la mancanza di materiali così come di imprese specializzate e di capitali pubblici o privati rischia di trasformare l’obiettivo del 2033 in un miraggio