Affittare casa, quali sono i quartieri più economici in Italia

Un report di Idealista.it, sito specializzato negli annunci di vendite o affitti d’immobili, ha stilato una classifica delle località e dei quartieri più economici in cui prendere in locazione una casa. Nota generale: i prezzi dei canoni di affitto in Italia sono aumentati del 3,8% a maggio 2023 attestandosi a 13 euro al metro quadro. In media si registra un aumento dell’11,8% rispetto allo scorso anno, in linea con l’aumento dell’inflazione

