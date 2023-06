Vuoi vivere in una casa cantoniera? La puoi acquistare da Fs

Le offerte

Viste quindi le loro condizioni, sono tantissime le offerte che si possono trovare in giro per l’Italia, con quotazioni non altissime. A occuparsi della vendita è Ferservizi, che è la società del Gruppo che si occupa di acquisti, vendite e bandi e pubblica 3-4 annunci di vendite con numerosi immobili delle società del Gruppo (in questo caso erano di FS e di RFI) all'anno. Possono essere case cantoniere, immobili residenziali, edifici ferroviari non più utili all'esercizio ferroviario. A ciò si aggiungono anche altre pubblicizzazioni su richiesta delle società in caso di vendite particolari, come ad esempio ex scali ferroviari. Tra le offerte più interessanti c'è un appartamento di 153 metri quadri presente a Salsomaggiore Terme e dal costo relativamente accessibile, intorno ai 120mila euro. Una casa cantoniera in vendita è invece presente a Ravenna: 128 metri quadri per un prezzo stimato di 81.500 euro. Alcuni appartamenti, intorno ai 100 metri quadri sono invece presenti a Bologna, ad un prezzo poco sopra i 150mila euro. Immobile in vendita anche a Peschiera del Garda, in provincia di Verona: un appartamento di 91 metri quadri è infatti in vendita a 150mila euro. Un’occasione c’è anche a Milano: un appartamento di 72 metri quadri in zona Ortica è venduto a 70mila euro. Da segnalare anche una vendita a Bolzano, dove c’è un appartamento di 118 metri quadri in vendita a 314mila euro. Tante occasioni sono presenti anche a sud: ci sono infatti appartamenti in vendita a Nola, Benevento, Termini Imerese e anche a Roccaraso, in provincia de L’Aquila.