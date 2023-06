8/9 ©IPA/Fotogramma

Inoltre, va segnalato che nei primi due mesi del 2023 si è registrato un crollo dei mutui, con una diminuzione pari al 23,56% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, come evidenziato dal Consiglio nazionale dei notai che prevede inoltre un calo complessivo delle compravendite immobiliari per l'anno in corso del 10,7% in meno sul 2022