L’Agenzia delle Entrate ha riepilogato in una circolare le detrazioni fiscali a disposizione di chi intende eseguire lavori di efficientamento energetico così da trasformare il proprio appartamento in una “casa intelligente”. L’ottimizzazione dei consumi in inverno e in estate contribuisce a ridurre i costi in bolletta, il 7% in meno ad esempio solo per l’uso del climatizzatore