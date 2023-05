5/10 ©IPA/Fotogramma

COME OTTENERE L’AGEVOLAZIONE – Sono tre le possibili opzioni per ottenere l’agevolazione: uno sconto diretto in fattura; la detrazione Irpef con la restituzione in 10 anni del 50% della spesa con una rata di pari importo per ogni anno; la cessione del credito d'imposta nei confronti di un soggetto terzo per il bonus tende da sole. Per ottenere la detrazione bisognerà inviare la domanda sul sito dell'Enea entro 90 giorni dalla data della fine dei lavori o di collaudo. Attenzione ai documenti da presentare

