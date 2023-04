4/13 ©IPA/Fotogramma

COME FUNZIONA LA DETRAZIONE AL 50% - Se l’acquisto di nuovo condizionatore rientra nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, è possibile ottenere una detrazione del 50%, come previsto dal bonus mobili ed elettrodomestici. Ci sono però delle condizioni: ad esempio l’acquisto deve avvenire in concomitanza a un intervento di ristrutturazione dell’abitazione; il condizionatore deve essere a pompa di calore e garantire il risparmio energetico e rientrare in un massimale di spesa di 8mila euro, detraibili in 10 quote annuali

