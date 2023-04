1/9 ©IPA/Fotogramma

Per il 2023 e per il 2024 è stato confermato il cosiddetto “Bonus tende da sole”, l’agevolazione che prevede il 50% di detrazione fiscale fino a 60.000 euro sulle spese sostenute per acquisto e installazione di impianti di schermatura dai raggi solari, rimozione di eventuali impianti esistenti ed opere accessorie. L'importo viene pagato a rate per 10 anni

